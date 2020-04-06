В Кузбассе еще у 2 человек подтвердился коронавирус

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По состоянию на 12.00 6 апреля в регионе еще у двух пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция». Они изолированы, получают лечение.
Один пациент с ранее подтвержденным диагнозом продолжает получать лечение, его состояние незначительно улучшилось.
Под наблюдением врачей находятся одиннадцать человек с подозрением на контакт с носителями коронавируса.
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