В Кузбассе еще у 2 человек подтвердился коронавирус

По состоянию на 12.00 6 апреля в регионе еще у двух пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция». Они изолированы, получают лечение.

Один пациент с ранее подтвержденным диагнозом продолжает получать лечение, его состояние незначительно улучшилось.

Под наблюдением врачей находятся одиннадцать человек с подозрением на контакт с носителями коронавируса.