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В Кузбассе фитосанитарный контроль прошла первая в 2025 году партия лука-севка

27 января 2025 года специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора провели фитосанитарный контроль в отношении лука-севка.

Это первая в 2025 году импортная партия ввезена в регион автомобильным транспортом в объеме 42 т и предназначена для дальнейшей реализации в преддверии предстоящего покупательского спроса у граждан для посадки в личных подсобных хозяйствах.

Инспекторы ведомства проверили продукцию высокого фитосанитарного риска на наличие (отсутствие) карантинных для Российской Федерации организмов. В свою очередь, в стенах подведомственного Россельхознадзору учреждения — Кемеровской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» — были проведены исследования на наличие генно-модицифированных организамов, а также проверка посадочных качеств.

Отсутствие карантинных объектов и ГМО стало основанием для оформления актов карантинного фитосанитарного контроля, подтверждающих фитосанитарное благополучие данной партии.

Общество
kuzbassnews.ru
03/02/2025
Общество
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