В Кузбассе горят дома в двух селах

Как сообщили в ГУ МЧС России по Кемеровской области, в селе Постниково Ижморского района загорелось семь домов. На место выехали десять единиц техники, группировка будет наращиваться.
Вскоре появилась информация о том, что в селе Краснинское Промышленновского района загорелись три дома.
В Постниково, прервав рабочую поездку в Яшкинском районе, выехал губернатор Сергей Цивилёв.
Он сообщил, что всем пострадавшим будет оказана помощь.
Причины пожара устанавливаются. В настоящее время, по предварительной информации, огонь уничтожил 10 одноквартирных и 8 двухквартирных домов.
23/04/2020
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