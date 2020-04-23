В Кузбассе горят дома в двух селах

Как сообщили в ГУ МЧС России по Кемеровской области, в селе Постниково Ижморского района загорелось семь домов. На место выехали десять единиц техники, группировка будет наращиваться.

Вскоре появилась информация о том, что в селе Краснинское Промышленновского района загорелись три дома.

В Постниково, прервав рабочую поездку в Яшкинском районе, выехал губернатор Сергей Цивилёв.

Он сообщил, что всем пострадавшим будет оказана помощь.

Причины пожара устанавливаются. В настоящее время, по предварительной информации, огонь уничтожил 10 одноквартирных и 8 двухквартирных домов.