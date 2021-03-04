В Кузбассе гражданин Узбекистана признан виновным в применении насилия к сотруднику мест лишения свободы
Музаффар Ахмадалиев, уже отбывающий наказание в виде лишения свободы по приговору Первомайского районного суда г.Новосибирска за применение опасного для здоровья насилия к сотруднику места лишения свободы, вновь применил насилие к сотруднику одного из исправительных учреждений Мариинска.
В ходе рассмотрения уголовного дела Мариинским городским судом Кемеровской области установлено, что в конце сентября 2020 года Музаффар Ахмадалиев, отбывающий наказание
При возвращении в камеру штрафного изолятора после прогулки сотрудник исправительного учреждения в соответствии с требованиями законодательства начал производить обыск осуждённого Ахмадалиева, что возмутило последнего. В результате возникшего конфликта Музаффар Ахмадалиев нанёс сотруднику места лишения свободы локтем руки удар в область грудной клетки и живота слева, причинив кровоподтёк, не причинивший вред здоровью.
В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления признал полностью, обстоятельств содеянного не оспаривал и настаивал на постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.
Государственный обвинитель, потерпевший и защитник подсудимого также не возражали против применения особого порядка судебного разбирательства.
Мариинский городской суд Кемеровской области, рассмотрев уголовное дело в особом порядке принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением, признал Музаффара Ахмадалиева виновным в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 321 Уголовного кодекса Российской Федерации (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, совершённое в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности).
При назначении наказания за совершённое преступление суд учёл как смягчающие обстоятельства в виде полного признания вины, раскаяния в содеянном и состояния его здоровья, так и отягчающее наказание обстоятельство в виде рецидива преступлений.
В результате суд за совершённое преступление назначил ему наказание в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы. С учётом частичного присоединения неотбытой части наказания по предыдущему приговору
Официальный представитель
Мариинского городского суда
Кемеровской области
Алексей Бушуев
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