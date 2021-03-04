В Кузбассе гражданин Узбекистана признан виновным в применении насилия к сотруднику мест лишения свободы

Музаффар Ахмадалиев, уже отбывающий наказание в виде лишения свободы по приговору Первомайского районного суда г.Новосибирска за применение опасного для здоровья насилия к сотруднику места лишения свободы, вновь применил насилие к сотруднику одного из исправительных учреждений Мариинска.

В ходе рассмотрения уголовного дела Мариинским городским судом Кемеровской области установлено, что в конце сентября 2020 года Музаффар Ахмадалиев, отбывающий наказание по приговору Первомайского районного суда г.Новосибирска (с учётом изменений, внесённых Новосибирским областным судом ) в виде 8 лет лишения свободы в одной из исправительных колоний Мариинска, находился в штрафном изоляторе.

При возвращении в камеру штрафного изолятора после прогулки сотрудник исправительного учреждения в соответствии с требованиями законодательства начал производить обыск осуждённого Ахмадалиева, что возмутило последнего. В результате возникшего конфликта Музаффар Ахмадалиев нанёс сотруднику места лишения свободы локтем руки удар в область грудной клетки и живота слева, причинив кровоподтёк, не причинивший вред здоровью.

В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления признал полностью, обстоятельств содеянного не оспаривал и настаивал на постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

Государственный обвинитель, потерпевший и защитник подсудимого также не возражали против применения особого порядка судебного разбирательства.

Мариинский городской суд Кемеровской области, рассмотрев уголовное дело в особом порядке принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением, признал Музаффара Ахмадалиева виновным в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 321 Уголовного кодекса Российской Федерации (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, совершённое в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности).

При назначении наказания за совершённое преступление суд учёл как смягчающие обстоятельства в виде полного признания вины, раскаяния в содеянном и состояния его здоровья, так и отягчающее наказание обстоятельство в виде рецидива преступлений.

В результате суд за совершённое преступление назначил ему наказание в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы. С учётом частичного присоединения неотбытой части наказания по предыдущему приговору окончательно назначено 4 года 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима .

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев