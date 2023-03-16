Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Кузбассе грузовым поездом смертельно травмирован 82-летний житель Анжеро-Судженска

В дежурную часть линейного подразделения полиции на станции Анжерская Кузбасского линейного управления (ЛУ) МВД России поступило сообщение о том, что на станции Анжерская на переходе через железнодорожные пути грузовым поездом травмирован мужчина.

Прибывшие на место происшествия сотрудники транспортной полиции установили личность пострадавшего. Им оказался 82-летний житель Кемеровской области. В настоящее время установлено, что мужчина шел вдоль железнодорожного пути и не отреагировал на приближение грузового поезда. Машинист подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Собранные транспортными полицейскими материалы направлены в Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России для проведения дальнейшей проверки.

Транспортные полицейские напоминают о необходимости неукоснительно соблюдать правила безопасности на железной дороге. Запрещается ходить по путям и вдоль полотна железной дороги ближе пяти метров от крайнего рельса, а также стоять в междупутье. Не переходите пути на запрещающий сигнал светофора и сразу же после прохода железнодорожного состава в одном направлении, не убедившись в отсутствии поезда встречного направления.

 

 

Фото: пресс-служба Кузбасского ЛУ МВД России

Происшествия
Анжеро-Судженск
kuzbassnews.ru
16/03/2023
Происшествия
Анжеро-Судженск
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus