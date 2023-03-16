В Кузбассе грузовым поездом смертельно травмирован 82-летний житель Анжеро-Судженска

В дежурную часть линейного подразделения полиции на станции Анжерская Кузбасского линейного управления (ЛУ) МВД России поступило сообщение о том, что на станции Анжерская на переходе через железнодорожные пути грузовым поездом травмирован мужчина.

Прибывшие на место происшествия сотрудники транспортной полиции установили личность пострадавшего. Им оказался 82-летний житель Кемеровской области. В настоящее время установлено, что мужчина шел вдоль железнодорожного пути и не отреагировал на приближение грузового поезда. Машинист подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Собранные транспортными полицейскими материалы направлены в Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России для проведения дальнейшей проверки.

Транспортные полицейские напоминают о необходимости неукоснительно соблюдать правила безопасности на железной дороге. Запрещается ходить по путям и вдоль полотна железной дороги ближе пяти метров от крайнего рельса, а также стоять в междупутье. Не переходите пути на запрещающий сигнал светофора и сразу же после прохода железнодорожного состава в одном направлении, не убедившись в отсутствии поезда встречного направления.

Фото: пресс-служба Кузбасского ЛУ МВД России