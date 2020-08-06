В Кузбассе идет подготовка зернохранилищ и элеваторов к приему нового урожая

Ремонты проводятся в летний период, чтобы к завершению уборки специальные помещения были полностью готовы. Уже имеющихся мощностей сейчас достаточно: 482 организации могут хранить 1 млн 725 тыс. тонн зерна, при среднегодовом объеме производства в 1 млн 100 тыс. тонн. Вместе с тем в регионе идет строительство восьми новых современных зерносушильных комплексов, в стадии серьезной модернизации находятся шесть.

В АПК Кузбасса большой потенциал в производстве зерна. Аграрии обеспечивают зерном не только свою область, но и поставляют его в другие регионы и страны. Кузбасские зерновые культуры экспортируются в Казахстан, Китай, Латвию, Литву. Масличные культуры отправляются на экспорт в Китай, Абхазию, Азербайджан, Армению, Киргизию, Беларусь. Аграрии готовы экспортировать еще больше урожая за рубеж, привлекая в регион больше инвестиций, для этого агропромышленному комплексу необходимы современные зернохранилища и сушилки.

Сейчас специалисты проверяют механические и электронные устройства, выполняют косметические ремонты, обрабатывают склады от вредителей. Само зерно необходимо просушить и отсортировать согласно виду, засоренности и сорта. Также должны соблюдаться технологии приемки, разгрузки и последующей сдачи зерна для транспортировки.

В ООО «Вперед» Новокузнецкого муниципального района завершается строительство нового зерносушильного комплекса вместо четырех сушилок, расположенных в разных местах. После ввода в строй нового комплекса в сентябре 2020 года старые сушилки законсервируют. Хранение и обработка продукции будет в одном месте. Предприятие оптимизирует процесс сушки зерновых, что повысит качество зерна для фуража. Кроме того, предприятию удастся сэкономить средства на охране и логистике. Предприятие также строит два новых ангара для хранения зерна, вместимостью по 3 тыс. тонн каждый. Уже имеющиеся 10 ангаров ремонтируются.

Реконструкция зерносушильного комплекса идет в ООО «Чебулинское» Чебулинского муниципального округа. Ведется установка новых элеваторов, будет заменена топка. Вместо устаревших весов будут установлены электронные 100-тонные, способные с высокой точностью взвешивать грузовые автомобили. Площадки будут заасфальтированы. Ввод объекта запланирован на осень 2020 года.