В Кузбассе инспекторы Росгвардии приняли от местного жителя обрез

В Тяжине в полицию обратился 37-летний водитель ассенизаторской машины. Мужчина рассказал, что во время работ по очистки выгребной яме, обнаружил предмет похожий на ружье.

Инспекторы лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Кемеровской области установили, что находкой является обрез двуствольного ружья ИЖ-58 16 калибра.

В настоящее время по факту найденного обреза проводится проверка, по окончании которой может быть принято решение о выплате кузбассовцу денежного вознаграждения в рамках областной операции «Оружие».

Только с начала года жители Кемеровской области сдали 479 единиц различных стволов. Выплаты по областной операции составили порядка 3,5 млн рублей.