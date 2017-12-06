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В Кузбассе инспекторы Росгвардии приняли от местного жителя обрез

В Тяжине в полицию обратился 37-летний водитель ассенизаторской машины. Мужчина рассказал, что во время работ по очистки выгребной яме, обнаружил предмет похожий на ружье.

Инспекторы лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Кемеровской области установили, что находкой является обрез двуствольного ружья ИЖ-58 16 калибра.

В настоящее время по факту найденного обреза проводится проверка, по окончании которой может быть принято решение о выплате кузбассовцу денежного вознаграждения в рамках областной операции «Оружие».

Только с начала года жители Кемеровской области сдали 479 единиц различных стволов. Выплаты по областной операции составили порядка 3,5 млн рублей.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
06/12/2017
Общество
Тяжин
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