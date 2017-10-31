В Кузбассе из-за гололеда произошло 106 аварий

31 октября гололед стал причиной многочисленных аварий на дорогах Кемеровской области.
Помимо гололеда, причиной ДТП называют и летнюю резину на автомобилях.
За минувшие сутки в регионе произошло 106 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 2 человека погибли, 7 получили ранения.
31/10/2017
Главные новости
Популярное за неделю
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Жителей Кузбасса просят помочь маленькой Ксюше Кононовой. В самом детстве у ребёнка диагностировали...
|
Отмечается, что дорожно-транспортное происшествия (ДТП) произошли в период с шести до десяти часов...
|
В Новокузнецком районе 69-летний мужчина застрелил своих соседей, затем поджег их дом и покончил с...
|
За ночную смену для обработки автомобильных дорог в городе Кемерово использовали 417 тонн против...