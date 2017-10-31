В Кузбассе из-за гололеда произошло 106 аварий

В Кузбассе собирают деньги на лечение девочки с серьёзным заболеванием Жителей Кузбасса просят помочь маленькой Ксюше Кононовой. В самом детстве у ребёнка диагностировали...

Из-за летней резины за четыре часа утра в Кемерово произошло 12 ДТП Отмечается, что дорожно-транспортное происшествия (ДТП) произошли в период с шести до десяти часов...

В Кузбассе мужчина застрелил соседей, поджег дом и покончил с собой В Новокузнецком районе 69-летний мужчина застрелил своих соседей, затем поджег их дом и покончил с...