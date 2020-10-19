В Кузбассе издан Первый в России федеральный учебник шорского языка «Шор тили»

Новая редакция букваря, по которому шорцы, представители коренного населения юга области, изучают родной язык, выпущена тиражом 1 тыс. экземпляров. Учебник «Шор тили» соответствует всем требованиям Федерального Государственного образовательного стандарта.

Первый учебник шорского языка вышел в 1927 году – до этого дети учились по азбуке, составленной первым шорским писателем, священником Иоанном Штыгашевым. Второе издание вышло спустя почти 70 лет. Над оформлением новой, уже третьей версии букваря работала команда из пяти художников, создававшая каждую иллюстрацию вручную. Тираж учебника передадут школам, в которых планируется изучение шорского языка.



Авторы также составили дидактическое приложение «Веселая азбука. 100 заданий», которое поможет учителям в работе с букварем. Кроме того, коллектив подготовил видеоуроки шорского языка, которые записаны на телевидении Новокузнецка «ТВН» при финансовой поддержке регионального министерства культуры и национальной политики.



Идею создания современной версии Букваря «Шор тили» впервые обсудили в феврале 2019 года на круглом столе «Взаимодействие общественности и образовательной практики в сфере реализации Закона о мерах по сохранению и развитию языков коренных народов Кемеровской области: проблемы и стратегии сотрудничества». Уже в апреле 2019 года между Ассоциацией шорского народа, разрезом «Кийзасский» и издательством «Просвещение» было подписано соглашение о финансировании первого федерального учебника шорского языка для 1 класса.



Как отметил глава региона Сергей Цивилев, в настоящее время идет работа по включению шорского языка в обязательный для коренного народа учебный план. Педагоги, историки и лингвисты Кузбасса разрабатывают программу преподавания, чтобы предоставить ее на утверждение в Министерство образования РФ. По данным последней Всероссийской переписи 2010 года, в Кузбассе проживает 10 670 шорцев, но не все из них умеют говорить на языке предков.