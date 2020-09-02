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В Кузбассе изменили правила проведения спортивных мероприятий

Увеличивается максимально разрешенная заполняемость открытых спортивных площадок и стадионов. Теперь спортивные и физкультурные мероприятия со зрителями можно проводить при заполненности спортивного сооружения до 50%.

Также разрешается проведение физкультурных и спортивных мероприятий на закрытых объектах без зрителей.

Изменения вступают в силу со 2 сентября.

Новые правила действуют при условии соблюдения всех санитарно-эпидемиологических требований и методических рекомендаций Роспотребнадзора.

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kuzbassnews.ru
02/09/2020
Общество
Спорт
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