В Кузбассе изменили правила проведения спортивных мероприятий

В Кузбассе проходят торжественные линейки, приуроченные ко Дню знаний В связи со сложившейся ситуацией с COVID-19 в этом году ежегодные торжественные линейки пройдут...

Кемеровчане сняли на видео динозавров в центре города Жители областного центра уже не первый день встречают в разных районах города динозавров. Динозавры...

Кемеровский аэропорт начнёт осуществлять прямые рейсы до Екатеринбурга Время в полёте составит 2 часа 30 минут.