В Кузбассе к государственным наградам представлены военнослужащие территориального органа Росгвардии
В областном центре начальник Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу генерал-майор Юрий Кель вручил государственные награды военнослужащим территориального органа.
Руководитель региональных подразделений войск правопорядка вручил отличившимся в ходе специальной военной спецоперации троим военнослужащим Орден Мужества, медали «За Отвагу» и Суворова.
Генерал-майор Кель поблагодарил росгвардейцев за примерное мужество и образцовое исполнение воинского долга.
«Благодарю вас за проявленное мужество и отвагу. Вы являетесь примером для всего личного состава. Желаю вам долгой и верной службы Отечеству», - сказал Юрий Кель.
07/06/2022