В Кузбассе к государственным наградам представлены военнослужащие территориального органа Росгвардии

В областном центре начальник Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу генерал-майор Юрий Кель вручил государственные награды военнослужащим территориального органа.

Руководитель региональных подразделений войск правопорядка вручил отличившимся в ходе специальной военной спецоперации троим военнослужащим Орден Мужества, медали «За Отвагу» и Суворова.

Генерал-майор Кель поблагодарил росгвардейцев за примерное мужество и образцовое исполнение воинского долга.

«Благодарю вас за проявленное мужество и отвагу. Вы являетесь примером для всего личного состава. Желаю вам долгой и верной службы Отечеству», - сказал Юрий Кель.