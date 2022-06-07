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В Кузбассе к государственным наградам представлены военнослужащие территориального органа Росгвардии

 В областном центре начальник Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу генерал-майор Юрий Кель вручил государственные награды военнослужащим территориального органа.

 Руководитель региональных подразделений войск правопорядка вручил отличившимся в ходе специальной военной спецоперации троим военнослужащим Орден Мужества, медали «За Отвагу» и Суворова.

 Генерал-майор Кель поблагодарил росгвардейцев за примерное мужество и образцовое исполнение воинского долга.

 «Благодарю вас за проявленное мужество и отвагу. Вы являетесь примером для всего личного состава. Желаю вам долгой и верной службы Отечеству», - сказал Юрий Кель. 

Общество
kuzbassnews.ru
07/06/2022
Общество
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