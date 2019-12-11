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В Кузбассе командир СОБР встретился со студентами

В Музее истории Кузбасского ЛУ МВД России сотрудники транспортной полиции и общественники встретились со студентами Кемеровского профессионально-технического техникума, изучающими правоохранительную деятельность.

    В рамках встречи студенты познакомились с командиром СОБР Управления Росгвардии по Кемеровской области полковником полиции Константином Огием. Константина Анатольевича с транспортной полицией связывают особые отношения. В Кузбасском УВД на транспорте на протяжении многих лет трудился его отец, сам он начал профессиональный путь милиционером-транспортником. За время службы Отечеству Константин Огий тринадцать раз выезжал в служебные командировки на Северный Кавказ, до этого выполнял интернациональный долг в Афганистане. Кавалер трех орденов Мужества рассказал студентам о Герое России, кузбассовце, Алексее Отческих, героизме братьев по оружию - сотрудников правоохранительных органов, которые противостояли бандам международных террористов, и погибли при исполнении служебного долга.

 

    По окончании встречи участники мероприятия возложили цветы к Стеле памяти сотрудников Кузбасского ЛУ МВД России, погибших при исполнении служебного долга. 

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
11/12/2019
Общество
Кемерово
Новости Кузбасса

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