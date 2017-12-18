В Кузбассе компания скрыла налогов на 12 млн рублей

СУ СК РФ по Кемеровской области возбудило уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов совершенном в крупном размере группой лиц по предварительному сговору.

С 2013-го по 2014 год директор общества с ограниченной ответственностью, совместно с главным бухгалтером, которая также являлась учредителем и руководителем фиктивно созданных двух организаций, уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость в сумме более 12 млн рублей. Подозреваемые включали в налоговые декларации ложные сведения о произведенных налоговых вычетах по налогу на добавленную стоимость путем создания фиктивного документооборота с подконтрольных организаций, фактически не выполнявших обязательства по отношению к основной организации, что позволило завысить понесенные расходы.

В результате, бюджетная система Российской Федерации не получила в сумме более 12 млн рублей.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.