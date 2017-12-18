Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Кузбассе компания скрыла налогов на 12 млн рублей

СУ СК РФ по Кемеровской области возбудило уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов совершенном в крупном размере группой лиц по предварительному сговору.

С 2013-го по 2014 год директор общества с ограниченной ответственностью, совместно с главным бухгалтером, которая также являлась учредителем и руководителем фиктивно созданных двух организаций, уклонились  от уплаты налога на добавленную стоимость   в сумме более 12 млн рублей. Подозреваемые включали в налоговые декларации ложные сведения о произведенных налоговых вычетах по налогу на добавленную стоимость путем создания фиктивного документооборота с подконтрольных организаций, фактически не выполнявших обязательства по отношению к основной организации, что позволило завысить понесенные расходы.

В результате, бюджетная система Российской Федерации не получила в сумме более 12 млн рублей.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Происшествия
Экономика
kuzbassnews.ru
18/12/2017
Происшествия
Экономика
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Кемеровчанка, год истязавшая 6-летнего ребенка, пойдет под суд
Отмечается, что следы побоев на теле ребенка заметила одна из воспитательниц в детском саду. Она...
Сибнедра отменили четыре аукциона на новые угольные участки в Кузбассе
Департамент по недропользованию по Сибирскому федеральному округу (Сибнедра) отметил четыре...
Студент и охранник в Новокузнецке угнали ВАЗ и попали в ДТП
На Кондомском шоссе Новокузнецка сотрудникам полиции пришлось устроить погоню за автомобилем ВАЗ-...
В Кузбассе изменили расписание нескольких междугородних автобусов
В Кемеровской области изменили расписание сразу нескольких междугородних автобусов.
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2017
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus