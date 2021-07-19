В Кузбассе компания «Спиртранс» за неуплату штрафа в срок обязана дополнительно выплатить его двойной размер

Компания, занимающаяся грузоперевозками этилового спирта, не оплатила в установленный законом срок штраф в размере 5 тысяч рублей, назначенный ранее за неуплату возмещения вреда дорогам общего пользования в систему «Платон» , за что мировым судьёй был назначен дополнительный штраф в двойном размере – 10 тысяч рублей. Считая, что первоначальный штраф был уплачен вовремя, руководство компании обжаловало вынесенное мировым судьёй постановление в вышестоящий суд.

При рассмотрении жалобы на постановление мирового судьи Мариинский городской суд установил, что ещё в середине декабря прошлого года постановлением государственного инспектора Центрального межрегионального управления государственного автодорожного надзора компания «Спиртранс» признана виновной в совершении административного правонарушения в виде неуплаты возмещения вреда дорогам общего пользования в систему «Платон» (часть первая статьи 12.21.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях), за что компании был назначен штраф в размере 5 тысяч рублей.

Указанное постановление вступило в законную силу 9 февраля 2021 года, в связи с чем компания-правонарушитель обязана была добровольно выплатить назначенный штраф в течение 60 дней – до 12 апреля 2021 года, что компанией не было выполнено.

В результате общество с ограниченной ответственностью «Спиртранс» было признано виновным в совершении ещё одного административного правонарушения – неуплата административного штрафа в срок, установленный Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за что мировым судьёй 1 июня 2021 года компании был назначен штраф в двукратном размере – 10 тысяч рублей.

В жалобе на постановление мирового судьи директор ООО «Спиртранс» указал, что на момент рассмотрения дела об административном правонарушении штраф уже был оплачен, подтвердив факт оплаты платёжным поручением от 18 мая 2021 года. В связи с этим просил постановление мирового судьи о назначении штрафа в размере 10 тысяч рублей отменить.

Рассмотрев жалобу, Мариинский городской суд Кемеровской области признал несостоятельными доводы директора компании «Спиртранс», поскольку штраф был уплачен более чем через месяц после дня истечения установленного срока для добровольной уплаты штрафа.

В связи с этим постановление мирового судьи было оставлено без изменения.

Назначенный штраф в размере 10 тысяч рублей компания обязана оплатить в срок до 14 сентября 2021 года.

В противном случае неуплата и этого штрафа может обернуться его двукратным увеличением.