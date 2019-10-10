В Кузбассе компания, занимающаяся сбором и утилизацией отходов, оштрафована на 100 тысяч рублей

6 августа 2019 года в Мариинский городской суд Кемеровской области поступило дело об административном правонарушении по факту выявления 5 августа 2019 года возгорания твёрдых коммунальных отходов на первой и второй картах полигона, расположенного в трёх километрах на юг от города Мариинска, что является нарушением требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и гигиенических требований к устройству и содержанию полигонов для твёрдых бытовых отходов. В связи с этим территориальный отдел Роспотребнадзора просил привлечь ООО «Эдельвейс М» к административной ответственности за совершённое правонарушение.В судебном заседании директор ООО «Эдельвейс М» поясняла, что 15 апреля 2019 года на полигоне твёрдых коммунальных отходов действительно произошло их возгорание.По данному факту проводились проверки как соответствующим подразделением МЧС России, так и Прокуратурой г.Мариинска. В ходе ряда проверок было установлено отсутствие вины общества в возгорании отходов. При этом общество понесло значительные убытки для устранения возгорания и предотвращения распространения огня на прилегающие земельные участки. Так, обществом был нанят бульдозер для разравнивания и уплотнения массы отходов, оплачивалась доставка нерудных материалов на подсыпку толщи отходов, нанимались дорожники с тяжёлой техникой. В результате проведённых работ общество своими силами устранило открытые очаги возгорания отходов, но полигон горит по типу торфяников, и из толщи отходов продолжал идти лёгкий дым.Так, 6 мая 2019 года Прокуратурой г.Мариинска по обращению главы Мариинского муниципального района проводилась проверка по влиянию дыма от полигона хранения твёрдых коммунальных отходов Мариинска на населённые пункты. В ходе проверки было установлено, что полигон не оказывает негативного влияния на атмосферный воздух, а все замеры были в пределах норм.Директор общества не отрицала, что на протяжении летнего периода полигон имеет лёгкой задымление, но поясняла, что данное задымление является остаточным после возгорания отходов с апреля 2019 года.5 августа 2019 года специалистом-экспертом Мариинского территориального отдела Роспотребнадзора был составлен протокол осмотра полигона, которым установлено задымление территории первой и второй карты полигона. Но протоколом лабораторных испытаний от 7 августа 2019 года не было установлено превышение концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, что, по словам директора общества, свидетельствует об отсутствии нанесения вреда окружающей среде и ущерба здоровью населения. В связи с этим считала, что вина общества не доказана, а наоборот, в ходе проверок установлено, что причина возгорания произошла не по вине общества. Просила суд прекратить производство по делу об административном правонарушении. Однако в случае, если судом будет установлена вина общества в совершении административного правонарушения, просила применить административное наказание в виде предупреждения.Мариинский городской суд Кемеровской области, рассмотрев дело, пришёл к выводу о подтверждении факта совершения административного правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 6.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.Гигиеническими требованиями к устройству и содержанию полигонов для твёрдых бытовых отходов установлено, что на территории полигона не допускается сжигание отходов, а также должны приниматься меры по недопустимости их самовозгорания. Представленными доказательствами подтверждено, что ООО «Эдельвейс М» не были приняты все зависящие от него меры для соблюдения законодательства в области санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами.Не усмотрел суд оснований и для назначения административного наказания в виде предупреждения, так как предупреждение устанавливается за впервые совершённые административные правонарушения, а ООО «Эдельвейс М» постановлением суда от 18 июня 2018 года уже было признано виновным в совершении аналогичного правонарушения.При этом суд с учётом установленных обстоятельств, характера совершённого административного правонарушения и его последствий, а также материального положения ООО «Эдельвейс М» посчитал правильным назначить обществу наказание в виде штрафа менее минимального размера, предусмотренного за данный вид административного правонарушения, который составляет от 250 до 350 тысяч рублей. Также суд посчитал нецелесообразным назначать административное наказание в виде административного приостановления деятельности, поскольку это не будет отвечать целям наказания, а выявленные нарушения не создают непосредственной угрозы для жизни и здоровья людей.В результате суд назначил обществу за совершённое административное правонарушение наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.Не согласившись с решением суда, ООО «Эвельвейс М» обжаловало постановление в вышестоящую судебную инстанцию, однако решением судьи Кемеровского областного суда от 2 октября 2019 года постановление было оставлено без изменения.