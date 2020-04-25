Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Кузбассе коронавирус подтвердился еще у 21 человека

По состоянию на 11 утра 25 апреля в Кузбассе еще у двадцати одного пациента подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция». Они изолированы, получают лечение.

Всего в инфекционных больницах региона находится девяносто один больной коронавирусом.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции - 2525 человек.

Здоровье
Общество
Топ
kuzbassnews.ru
25/04/2020
Здоровье
Общество
Топ
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Половина кузбассовцев с коронавирусом лечатся в одной больнице
Пять человек требуют достаточно плотной терапии с применением специальных методик укладки пациентов...
Пять автомобилей сгорели ночью в Кемерове
Минувшей ночью в Кемерове произошло ЧП. Здесь неизвестные подожгли автомобиль. Три машины сгорели...
Сергей Цивилев рассказал о подготовке больниц к коронавирусу
Глава региона сообщил, что в медицинских учреждениях имеются 1329 коек для размещения больных...
В Кузбассе произошёл пожар на шахте «Распадская»
В ночь на 24 апреля произошёл пожар на шахте «Распадская» в Междуреченске. Как сообщили A42.RU в ГУ...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus