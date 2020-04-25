В Кузбассе коронавирус подтвердился еще у 21 человека

По состоянию на 11 утра 25 апреля в Кузбассе еще у двадцати одного пациента подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция». Они изолированы, получают лечение.

Всего в инфекционных больницах региона находится девяносто один больной коронавирусом.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции - 2525 человек.