В Кузбассе летчики Росгвардии стали наставниками «юных леоновцев»

В честь Дня России при участии представителей авиации Сибирского округа Росгвардии состоялась торжественная церемония посвящения учащихся младших классов школы №74 в «Отряд юных леоновцев». Восемнадцать кемеровских школьников будут представлять имя легендарного летчика-космонавта из Кузбасса Алексея Архиповича Леонова.

Торжественная церемония посвящения прошла в областном центре около скульптуры «Молодым покорителям космоса». В мероприятии приняли участие начальник штаба кемеровского авиационного отряда специального назначения Сибирского округа Росгвардии капитан Александр Ткачук, воспитанники молодежного движения «Гвардейская смена», педагоги и родители учащихся.

Офицер Росгвардии вручил школьникам символы «Отряда юных леоновцев» – галстуки и пилотки синего цвета. После этого школьники торжественно поклялись прилежно учиться, уважать старших, чтить память предков и не забывать героическую историю своей Родины.

С этого момента именно летчики Росгвардии будут наставниками «юных леоновцев». Офицеры войск правопорядка будут рассказывать детям о героических летчиках-росгвардейцах, истории авиации и покорения космоса. В ближайшее время в рамках акции «Каникулы с Росгвардией» школьников ждет экскурсия на базу кемеровского авиационного отряда специального назначения.