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В Кузбассе Мариинским городским судом отменены постановления в отношении несовершеннолетних правонарушителей

Ранее Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Мариинского муниципального района двое подростков, возрастом 16 и 17 лет, были привлечены к административной ответственности в виде предупреждения за проход по железнодорожным путям в неустановленных местах.

Постановлениями Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Мариинского муниципального района двое подростков были признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью пятой статьи 11.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за проход по железнодорожным путям в неустановленных местах, расположенных в районе железнодорожного вокзала станции Мариинск, за что были подвергнуты наказанию в виде предупреждения.

Прокурор г.Мариинска опротестовал вынесенные Комиссией постановления, посчитав их незаконными, немотивированными и необоснованными в связи с тем, что при составлении сотрудниками полиции протоколов в отношении несовершеннолетних правонарушителей не присутствовали их законные представители.

Мариинский городской суд Кемеровской области, рассмотрев протесты прокурора, согласился с изложенными в них доводами.

В соответствии с нормами Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, протокол об административном правонарушении, совершённом несовершеннолетним, составляется с участием этого несовершеннолетнего и его законного представителя. Однако, исходя из содержания протоколов, составлены они были без присутствия законных представителей несовершеннолетних.

«Допущенное нарушение требований названного Кодекса является существенным, повлияло на всесторонность, полноту и объективность рассмотрения дела … Такое разрешение дела свидетельствует о допущенных Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав существенных процессуальных нарушениях, влекущих безусловную отмену постановления», – отметил суд в своих решениях.

В результате Мариинский городской суд Кемеровской области отменил постановления о привлечении несовершеннолетних к административной ответственности, прекратив дальнейшее производство по рассмотренным делам об административных правонарушениях.

 

Официальный представитель
Мариинского городского суда
Кемеровской области
Алексей Бушуев

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kuzbassnews.ru
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