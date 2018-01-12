В Кузбассе массово проверят чердаки и подвалы

В городах и районах Кемеровской области создадут специальные межведомственные комиссии, которые проведут проверки чердачных и подвальных помещений многоквартирных домов и проверят их состояние.

Согласно требованиям безопасности и жилищного законодательства, все чердаки и подвалы в многоквартирных домах должны быть опечатаны и надёжно заперты, доступ посторонних лиц в эти помещения должен быть запрещён. Управляющие компании обязаны не допускать их захламления, должны следить за состоянием инженерного и электрооборудования, установленного на этих площадях. Кроме того, в подвалах и подсобных помещениях не должны использоваться бытовые и нагревательные приборы.