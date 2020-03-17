Новости Кузбасса

В марте 2020 года по материалам Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области Мировым судом г.Прокопьевск Кемеровской области к административной ответственности привлечено акционерное общество «Прокопьевский угольный разрез». Организацией повторно в течение года не выполнено в установленный срок предписание федеральных органов, осуществляющих государственный земельный надзор.

Юридическим лицом в период с 2018 по 2020 годы не исполнялись законные предписания Управления Россельхознадзора об устранении нарушений земельного законодательства на земельном участке сельскохозяйственного назначения, расположенном в границах МО «Сафоновское сельское поселение» Прокопьевского муниципального района Кемеровской области.

Управлением Россельхознадзора в 2018 году в ходе проверки было установлено, что предприятием в процессе осуществления производственной деятельности земли сельскохозяйственного назначения нарушены размещением карьера по добыче природного камня спецтехникой на площади не менее 12 387 кв.м. , размещением автодороги на площади не менее 2206 кв.м.

В результате указанные земли были выведены из сельскохозяйственного оборота и не могли использоваться для производства сельскохозяйственной продукции без проведения мероприятий по восстановлению нарушенных земель.

По результатам проверок Управление Россельхознадзора принимались меры административного воздействия в соответствии с ч.2 ст. 8.7 (невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв) КоАП РФ.

В конце января 2020 года при проведении очередной внеплановой проверки по контролю за исполнением ранее выданного предписания в отношении данного предприятия Управление Россельхознадзора выявило, что предписание в установленный срок не выполнено. Нарушенные земли не приведены юридическим лицом в состояние, пригодное для использования в сельскохозяйственном производстве.

По выявленному факту нарушения земельного законодательства РФ в отношении АО «Прокопьевский угольный разрез» возбуждено административное дело по ч. 26 ст. 19.5 КоАП РФ (повторное в течение года совершение административного правонарушения, предусмотренного с. 25 ст 19.5 КоАП РФ). Дело было направлено в мировой суд для рассмотрения и принятия решения.