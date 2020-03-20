В Кузбассе Мировой суд привлек к административной ответственности АО «Разрез Инской»

06.02.2020г. по материалам Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области Мировым судом Беловского района Кемеровской области к административной ответственности привлечено угледобывающее предприятие АО «Разрез Инской». Юридическим лицом в период с 2018 по 2019 годы не исполнялись законные предписания Управления Россельхознадзора об устранении нарушений земельного законодательства на земельных участках сельскохозяйственного назначения , расположенных в Беловском районе Кемеровской области. Весной 2019 года Управлением в отношении юридического лица были проведены внеплановые выездные проверки на 3-х земельных участках, в границах «Менчерепского сельского поселения» и «Старопестеревского сельского поселения» принадлежащих АО «Разрез Инской». В ходе внеплановых проверок было установлено, что в процессе осуществления производственной деятельности допущено размещение насыпной автодороги, размещения производственных объектов на землях сельскохозяйственного назначения.

В результате указанные земли были выведены из сельскохозяйственного оборота и не могли использоваться для производства сельскохозяйственной продукции без проведения мероприятий по восстановлению нарушенных земель.

В декабре 2019 года в отношении общества были составлены протокола об административном правонарушениях предусмотренных ч.26 ст. 19.5 КоАП РФ(ответственность за невыполнение повторно в течении года в установленный срок предписаний федеральных органов). Управлением были выданы предписания об устранении выявленных нарушений еще весной 2019 года, сроком исполнения до ноября 2019 года.

Предписания об устранении нарушений земельного законодательства на трех земельных участках Беловского района, принадлежащих АО «Разрез Инской», не исполнено.

По выявленным фактам нарушения земельного законодательства РФ в отношении АО «Разрез Инской» возбуждено 3 административных дела по по ч.26 ст.19.5 КоАП РФ. Дела были направлены в мировой суд для рассмотрения и принятия решения.

Постановлением суда в соответствии с ч.26 ст. 19.5 КоАП РФ юридическое лицо подвергнуто административному наказанию в виде штрафа на общую сумму в размере 750 тыс рублей.