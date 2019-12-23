В Кузбассе Мировой суд привлек к административной ответственности ООО «Перспектива»

В текущем году по материалам Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области Мировым судом Кисилевского городского округа Кемеровской области к административной ответственности привлечено угледобывающее предприятие ООО «Перспектива». Организацией не выполнено в установленный срок предписание федеральных органов, осуществляющих государственный земельный надзор. Управлением было выдано предписание об устранении выявленных нарушений еще в мае 2018 года, сроком до марта 2019 года. В марте по ходатайству общества предписание было продлено до сентября 2019 года. Однако, в установленный срок законные требования предписания ООО «Перспектива» не выполнило.

Обществом не исполнено предписание Управления Россельхознадзора об устранении нарушений земельного законодательства на земельном участке Прокопьевского муниципального района, в границах Яснополянского сельского поселения.

Управлением Россельхознадзора в ходе внеплановой проверки было установлено, что предприятием в процессе производственной деятельности были размещены: склад угля, парковка для автотранспорта, бурты смеси ПСП с суглинком и породой.

В результате нарушенные земли выведены из сельскохозяйственного оборота и не могут использоваться для производства сельскохозяйственной продукции без проведения мероприятий по восстановлению нарушенных земель.

По выявленному факту нарушения земельного законодательства РФ в отношении ООО «Перспектива» возбужденно административное дело по ч.25 ст.19.5 КоАП РФ (невыполнение в срок законного предписания органа осуществляющего государственный надзор в организации). Дело было направлено в мировой суд для рассмотрения и принятия решения.

Постановлением суда в соответствии с ч.25 ст. 19.5 КоАП РФ юридическое лицо подвергнуто административному наказанию в виде штрафа в размере 100 тыс.рублей