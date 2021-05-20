Новости Кузбасса

Весной 2021 года по материалам Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской область-Кузбассу Мировым судом г.Новокузнецка Кемеровской области к административной ответственности привлечено юридическое лицо «Сибуголь». Обществом повторно в течении года не выполнено в установленный срок предписание федеральных органов, осуществляющих государственный земельный надзор.

Организацией в период с 2018 по 2021 годы не исполнялись законные предписания Управления Россельхознадзора об устранении нарушений земельного законодательства на земельном участке сельскохозяйственного назначения, расположенном в границах территории Загорского сельского поселения Новокузнецкого района Кузбасса.

Управлением Россельхознадзора было установлено, что предприятием в процессе осуществления производственной деятельности земли сельскохозяйственного назначения нарушены размещением временной промышленной площадки, состоящей из технологической дороги, карьерной выемки, насыпных площадок на общей площади 35 200 кв.м.

В результате указанные земли были выведены из сельскохозяйственного оборота и не могли использоваться для производства сельскохозяйственной продукции без проведения мероприятий по восстановлению нарушенных земель.

В марте 2020 года ООО «Сибуголь» уже было признано виновным в совершении административного правонарушения и наказано штрафом в размере 200 тыс. рублей.

В конце марта 2021 года при проведении очередной внеплановой проверки по контролю за исполнением ранее выданного предписания в отношении данного предприятия Управление Россельхознадзора выявило, что предписание в установленный срок не выполнено. Нарушенные земли не приведены обществом в состояние, пригодное для использования в сельскохозяйственном производстве.

По выявленному факту нарушения земельного законодательства РФ в отношении ООО «Сибуголь» возбужденно административное дело по ч. 26 ст.19.5 КоАП РФ (повторное в течении года совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.25 ст. 19.5 КоАП РФ). Дело было направлено в мировой суд для рассмотрения и принятия решения. Постановлением суда в соответствии с ч.26 ст. 19.5 КоАП РФ юридическое лицо подвергнуто административному наказанию в виде штрафа в размере 200 тыс.рублей.