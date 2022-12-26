В Кузбассе муниципалитет по формальным основаниям отказал мариинцу перевести жилой дом в нежилое здание

«На ваше заявление сообщаем о невозможности оказания муниципальной услуги по переводу жилого помещения в нежилое, так как данная процедура предусмотрена … только для помещений, а объект с кадастровым номером … является зданием», - сообщили в администрации Мариинского муниципального округа.

Как сообщили «Новостям Кузбасса» в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области, посчитав полученный отказ формальным и не соответствующим требованиям жилищного законодательства, мариинец обратился за защитой своих прав в суд…

Из материалов дела следует, что в конце мая 2022 года житель Мариинска обратился в МФЦ с заявлением об изменении назначения индивидуального жилого дома путём перевода жилого помещения в нежилое. Но в МФЦ рассмотрение заявления приостановили в связи с отсутствием в пакете представленных документов решения органов местного самоуправления, подтверждающего изменение статуса объекта недвижимости. При этом местные власти отказались выдавать разрешение о переводе жилого дома в нежилое здание, так как данная процедура жилищным законодательством предусмотрена только для помещений, а спорный объект недвижимости по документам является зданием. Не согласившись с такими выводами властей, Валерьян Гарифуллин обратился в суд с требованием признать незаконным решение муниципалитета и обязать администрацию вынести решение о переводе объекта недвижимости в нежилое здание.

В судебном заседании представители органа местного самоуправления возражали против удовлетворения требований, мотивируя тем, что «здание» и «помещение» - это разные понятия, в связи с чем перевести из жилого в нежилое можно только помещение.

Но Мариинский городской суд Кемеровской области не согласился с такими выводами представителей местной власти.

«Исходя из положений Жилищного кодекса Российской Федерации, жилой дом – это индивидуально определённое здание, при этом жилой дом является жилым помещением. Таким образом, понятия «здание», «жилой дом», «жилое помещение», вопреки доводам возражений ответчика применительно к рассматриваемому спору, являются тождественными», - говорится в решении суда.

При таком положении суд пришёл к выводу о том, что отказ Администрации Мариинского муниципального округа в переводе спорного жилого помещения в нежилое по основаниям, указанным в решении муниципалитета, является незаконным.

В результате суд признал незаконным отказ Администрации Мариинского муниципального округа о невозможности оказания муниципальной услуги по переводу жилого помещения в нежилое, и обязал власти устранить допущенное нарушение, повторно рассмотрев заявление мариинца.

При этом суд не стал возлагать обязанности на ответчика выносить решение о переводе спорного жилого помещения в нежилое, так как решения судов общей юрисдикции не могут подменять собой решения органов местного самоуправления по вопросам, отнесённым к их компетенции.

Не согласившись с решением суда, представитель Администрации Мариинского муниципального округа обжаловал его в вышестоящую судебную инстанцию, однако судебная коллегия по административным делам Кемеровского областного суда согласилась с выводами суда первой инстанции, оставив решение без изменения.

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