В Кузбассе на 90 суток остановлена работа шахты, где погиб горняк

Loading...
После выброса угля и метана на шахте "Анжерская-Южная" погиб рабочий.
Тело горняка было найдено после многочасовых поисков. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти, а также время её наступления.
Кемеровский районный суд приостановил работу шахты "Анжерская-Южная" на 90 суток, начиная с 24 июля - дня, когда произошла авария.
26/07/2017
Главные новости
Популярное за неделю
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
В мае 2017 года в дежурную часть полиции Анжеро-Судженска поступило сообщение о том, что со двора...
|
Следственные органы в Кемеровской области возбудили уголовное дело по факту нарушения правил...
|
Житель Новокузнецка Богдан Логунов составил гоп-карту города. В ней отображены абсолютно все районы...
|
29-летняя девушка-пассажир мотоцикла Yamaha и 21-летний парень-водитель пострадали в дорожно-...