В Кузбассе на 90 суток остановлена работа шахты, где погиб горняк

После выброса угля и метана на шахте "Анжерская-Южная" погиб рабочий.

Тело горняка было найдено после многочасовых поисков. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти, а также время её наступления.

Кемеровский районный суд приостановил работу шахты "Анжерская-Южная" на 90 суток, начиная с 24 июля - дня, когда произошла авария.