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В Кузбассе на 90 суток остановлена работа шахты, где погиб горняк

После выброса угля и метана на шахте "Анжерская-Южная" погиб рабочий.

Тело горняка было найдено после многочасовых поисков. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти, а также время её наступления.

Кемеровский районный суд приостановил работу шахты "Анжерская-Южная" на 90 суток, начиная с 24 июля - дня, когда произошла авария.

Происшествия
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Анжеро-Судженск
kuzbassnews.ru
26/07/2017
Происшествия
Топ
Анжеро-Судженск
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