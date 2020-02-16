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В Кузбассе на бульдозериста обрушился склон карьера

15  февраля произошло обрушение склона карьера золотодобычи, в результате которого под завалом оказался 28-летний оператор бульдозера.

По версии следствия, в карьере производились горные работы по вскрыше золотоносных песков. Когда началось обрушение склона карьера, машинист бульдозера находился рядом с техникой. В результате мужчина оказался под завалом горной глиняной массы. После проведения спасательных работ его тело было извлечено на поверхность, судебно-медицинская экспертиза установит точную причину смерти рабочего.

По предварительной информации, причиной обрушения борта карьера могли послужить неблагоприятные климатические условия в виде потепления и расположения под прямыми солнечными лучами обрушившегося глиняного склона.

 

 

Фото: пресс-служба СУ СК по Кемеровской области

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kuzbassnews.ru
16/02/2020
Происшествия
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