В Кузбассе на бульдозериста обрушился склон карьера

15 февраля произошло обрушение склона карьера золотодобычи, в результате которого под завалом оказался 28-летний оператор бульдозера.

По версии следствия, в карьере производились горные работы по вскрыше золотоносных песков. Когда началось обрушение склона карьера, машинист бульдозера находился рядом с техникой. В результате мужчина оказался под завалом горной глиняной массы. После проведения спасательных работ его тело было извлечено на поверхность, судебно-медицинская экспертиза установит точную причину смерти рабочего.

По предварительной информации, причиной обрушения борта карьера могли послужить неблагоприятные климатические условия в виде потепления и расположения под прямыми солнечными лучами обрушившегося глиняного склона.

Фото: пресс-служба СУ СК по Кемеровской области