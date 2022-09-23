В Кузбассе начала работу горячая линия по вопросам частичной мобилизации граждан

Горячая линия организована на базе Службы «122». Для получения достоверных сведений пользуйтесь официальными источниками!
С сегодняшнего дня специалисты единого колл-центра будут отвечать на вопросы, касающиеся частичной мобилизации граждан.
Для бесперебойной работы горячей линии уже расширен штат операторов, привлечены волонтеры. По всем интересующим вопросам, касающимся проведения частичной мобилизации в КуZбассе, жители региона могут позвонить по единому номеру — 122.
Также информацию можно получить на сайте Объясняем.РФ.
Фото из открытых источников