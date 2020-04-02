В Кузбассе начала работу лаборатория по диагностике коронавируса

В Кемерово на базе областного центра профилактики и борьбы со СПИДом начала работу государственная лаборатория по диагностике коронавирусной инфекции.

Анализ проводится с применением тест-систем, разработанных новосибирским государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Коронавирус выявляют методом ПЦР — полимеразной цепной реакции. Диагностика занимает около шести часов. С момента начала работы лаборатория выполнила 600 тестов.

Исследования проводятся только по назначению врача.