В Кузбассе началась посевная кампания

Посевная стартовала в хозяйствах Чебулинского, Гурьевского и Прокопьевского округов. В текущем году планируют засеять 938,3 тыс. га — на 24 тыс. га больше, чем годом ранее.

На сегодняшний день уже посеяно 680 га пшеницы, 100 га гороха и 6 га картофеля. В этом сезоне яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами будет занято 572 тыс. га, ожидаемый валовой сбор зерна — 1,7 млн тонн (2021 год — 1,5 млн). Под технические культуры планируется занять 151,8 тыс. га, ожидаемый валовой сбор — 296 тыс. тонн (2021 год — 215,3 тыс. тонн). Планируемая площадь посадки картофеля — 8,5 тыс. га (сбор — 175,9 тыс. тонн), овощей открытого грунта — 1 040 га (сбор — 31,5 тыс. тонн).

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса