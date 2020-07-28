В Кузбассе началась уборка зерновых

Аграрии Кузбасса начали уборку зерновых и зернобобовых культур: озимых пшеницы и ржи, гороха. Первыми к уборке приступили хозяйства Ленинск-Кузнецкого муниципального округа, Гурьевского и Прокопьевского округов, а также Новокузнецкого района.



По данным Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса, на 27 июля зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на площади 645 га. Намолочено 1,8 тыс. тонн зерна, средняя урожайность — 27,3 ц/га.

Самые высокие темпы уборки зерновых и зернобобовых на данный момент показывает Ленинск-Кузнецкий округ — там обмолотили 385 га. По урожайности лидирует Гурьевский округ с показателем 40 ц/га.



Кроме того, пять муниципалитетов ведут уборку технических культур: она идет в Ленинск-Кузнецком, Крапивинском, Промышленновском, Топкинском, Юргинском муниципальных округах. На сегодняшний день обмолочено 3,8 тыс. га озимой сурепицы, намолочено 5,6 тыс. тонн, средняя урожайность составила 14,5 ц/га. Также продолжается заготовка кормов для сельскохозяйственных животных. Скошено трав на площади 102,8 тыс. га, заготовлено почти 104 тыс. тонн сена, 198,5 тыс. тонн сенажа.