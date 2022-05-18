В Кузбассе начали подготовку волонтеров для Международных игр «Дети Азии»

Сегодня на базе Ледового дворца «Кузбасс» в Кемерове стартовал двухдневный образовательный семинар «Волонтерская программа II зимних Международных спортивных игр «Дети Азии» в Кузбассе». Это событие — первый шаг к созданию волонтерского корпуса для работы на престижных международных соревнованиях. «Перед ребятами, которые будут работать на этих соревнованиях, стоит важная задача — создавать дружественную и гостеприимную атмосферу. От их профессионализма зависит, насколько благоприятные впечатления сложатся о Кузбассе у спортсменов и болельщиков, которые приедут из разных стран. Поэтому подготовке волонтерского штаба необходимо уделить особое внимание», — отметил губернатор Сергей Цивилев. Участниками семинара стали 50 волонтеров со стажем, имеющие опыт работы на различных мероприятиях. Они станут основой волонтерских штабов Международных Игр «Дети Азии» в городах-организаторах: Кемерове, Новокузнецке, Междуреченске, Таштаголе. Молодые люди ознакомятся с историей создания Игр «Дети Азии», спортивными объектами, на которых будут проходить соревнования, а также видами спортивных состязаний, которые войдут в программу Игр. Полученные знания будут закреплены в интерактивной игре-квизе «Наши зимние игры». Всего на II зимних Международных спортивных играх «Дети Азии» в Кузбассе будет задействовано около тысячи волонтеров. КуZбасс примет соревнования с 23 февраля по 5 марта 2023 года. Ожидается, что участниками станут около тысячи спортсменов из стран Азии и регионов России. Они будут состязаться в лыжных гонках, шорт-треке, хоккее, сноуборде, горнолыжном спорте, фигурном катании на коньках, прыжках на лыжах с трамплина. По инициативе Кузбасса в программу Игр впервые включены керлинг, фристайл (ски-кросс), конькобежный спорт (скоростной бег). Также состоятся показательные и демонстрационные соревнования по волейболу на снегу и киберспорту. Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса