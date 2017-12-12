В Кузбассе начались «ёлочные» торги

Областной департамент лесного комплекса выставил на торги 41 участок в лесных насаждениях Ижморского, Кемеровского, Новокузнецкого, Междуреченского, Таштагольского, Тяжинского, Яйского, Яшкинского лесничеств.

На этих участках можно будет заготовить 15,3 тыс. хвойных деревьев для новогодних праздников.

Планируется, что в результате торгов в бюджеты всех уровней поступит не менее 708 тыс. рублей.

Приобрести деревья, заготовленные по итогам торгов, кузбассовцы смогут на ёлочных базарах. Также на базары поступят елки от арендаторов лесных участков.