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В Кузбассе начались «ёлочные» торги

Областной департамент лесного комплекса выставил на торги 41 участок в лесных насаждениях Ижморского, Кемеровского, Новокузнецкого, Междуреченского, Таштагольского, Тяжинского, Яйского, Яшкинского лесничеств.

На этих участках можно будет заготовить 15,3 тыс. хвойных деревьев для новогодних праздников.

Планируется, что в результате торгов в бюджеты всех уровней поступит не менее 708 тыс. рублей.

Приобрести деревья, заготовленные по итогам торгов, кузбассовцы смогут на ёлочных базарах. Также на базары поступят елки от арендаторов лесных участков.

Общество
Ижморский
Кемерово
Междуреченск
Новокузнецк
Таштагол
Тяжин
Яя
kuzbassnews.ru
12/12/2017
Общество
Ижморский
Кемерово
Междуреченск
Новокузнецк
Таштагол
Тяжин
Яя
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