В Кузбассе начались «ёлочные» торги

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Областной департамент лесного комплекса выставил на торги 41 участок в лесных насаждениях Ижморского, Кемеровского, Новокузнецкого, Междуреченского, Таштагольского, Тяжинского, Яйского, Яшкинского лесничеств.
На этих участках можно будет заготовить 15,3 тыс. хвойных деревьев для новогодних праздников.
Планируется, что в результате торгов в бюджеты всех уровней поступит не менее 708 тыс. рублей.
Приобрести деревья, заготовленные по итогам торгов, кузбассовцы смогут на ёлочных базарах. Также на базары поступят елки от арендаторов лесных участков.
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