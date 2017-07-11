В Кузбассе начальник департамента ЖКХ ушел в отставку

Кузбассовцы экономили на оплате ЖКУ, подключившись к электросетям РЖД В Беловском районе транспортные полицейские выявили нарушителей, которые незаконно подключились к...

В Кузбассе мужчина затеял драку с сотрудником полиции Участковому поступил сигнал о семейном скандале. Прибыв на место, полицейский увидел, что мужчина...

Лже-банкир из Кузбасса обманул жителей сотни городов Полицейские установили, что лже-банкир ежедневно обманывал по 2-3 человека, предварительная сумма...