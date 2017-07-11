В Кузбассе начальник департамента ЖКХ ушел в отставку

Начальник департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области Олег Опарин (на фото), занимавший этот пост с апреля 2017 года, освобожден от занимаемой должности по собственному желанию.
И. о. начальника назначен Кирилл Десяткин.
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