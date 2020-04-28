В Кузбассе началось проектирование трех вертолетных площадок для санавиации

Финансирование службы санавиации будет осуществляться в рамках национального проекта «Здравоохранение». Предварительно на строительство каждой площадки планируется потратить около 20 млн рублей.

Вертолетные площадки будут оборудованы возле крупных медицинских центров. Земельные участки под размещение трех вертолетных площадок сформированы на территории Клинического кардиологического диспансера имени академика Л.С. Барбараша, Областного клинического центра охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком и на базе Новокузнецкой городской больницы № 1.

Сейчас проходит подготовка площадок, геологические изыскания. Проектирование ведет областной проектный институт «Кузбасспроект».

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