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В Кузбассе наградили росгвардейцев, которые помогли пенсионерке вернуть свое имущество

 В Кемерове заместитель начальника Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Кузбассу полковник Сергей Курмаев поощрил экипаж войск правопорядка за помощь 63-летней пенсионерке.

В конце июля наряд вневедомственной охраны Росгвардии в составе прапорщика Валерия Бендерского и старшего сержанта Александра Сысоева прибыл на сигнал об ограблении 63-летней пенсионерки. Злоумышленник выхватил на рывок у женщины сумку с денежными средствами, документами, ключами от квартиры и скрылся. Росгвардейцы оперативно обнаружили и задержали грабителя, а также вернули горожанке похищенное имущество.

 Полковник Сергей Курмаев выразил сотрудникам слова признательности и поблагодарил за службу экипаж войск правопорядка. Сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии наградили ценными подарками.

 

 

Фото: Росгвардия

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
12/08/2022
Общество
Кемерово
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