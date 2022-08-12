В Кузбассе наградили росгвардейцев, которые помогли пенсионерке вернуть свое имущество

В Кемерове заместитель начальника Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Кузбассу полковник Сергей Курмаев поощрил экипаж войск правопорядка за помощь 63-летней пенсионерке.

В конце июля наряд вневедомственной охраны Росгвардии в составе прапорщика Валерия Бендерского и старшего сержанта Александра Сысоева прибыл на сигнал об ограблении 63-летней пенсионерки. Злоумышленник выхватил на рывок у женщины сумку с денежными средствами, документами, ключами от квартиры и скрылся. Росгвардейцы оперативно обнаружили и задержали грабителя, а также вернули горожанке похищенное имущество.

Полковник Сергей Курмаев выразил сотрудникам слова признательности и поблагодарил за службу экипаж войск правопорядка. Сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии наградили ценными подарками.

Фото: Росгвардия