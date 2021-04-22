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В Кузбассе наградили росгвардейцев, которые задержали подозреваемого в разбойном нападении

В областном центре начальник управления вневедомственной охраны Росгвардии по Кемеровской области полковник Владимир Шемерянкин вручил благодарственные письма экипажу войск правопорядка за образцовую службу и оперативное задержание подозреваемого в разбое.

В минувшую пятницу наряд Росгвардии вневедомственной охраны в составе прапорщика Сергея Чиркова, старшины Александра Ходкевича и сержанта Павла Захарченко прибыл на сигнал «тревога» в охраняемый магазин на улице Куйбышева города Топки. На месте происшествия росгвардейцы выяснили, что неизвестный достал из кармана нож и под угрозой физической расправы начал требовать от продавца денежные средства. После этого злоумышленник забрал из кассы выручку и скрылся. Росгвардейцы установили характерные приметы подозреваемого и приступили к поиску по горячим следам. В ходе патрулирования стражи правопорядка обнаружили и задержали подходящего под описание пассажира такси. Им оказался ранее судимый за незаконный оборот наркотиков, кражу и грабеж 40–летний рецидивист с признаками опьянения. При досмотре у него была обнаружена часть похищенных денежных средств.

В 2021 году отличившийся экипаж осуществил 61 экстренный вызов, в том числе по сигналам «тревога» с охраняемых объектов, на которых были пресечены противоправные действия. Кроме этого, в начале текущего года прапорщик Сергей Чирков, находясь на выходном дне, задержал рецидивиста, который совершил нападение на магазин алкогольных напитков. Тогда в частный дом, в котором проживает сотрудник Росгвардии, постучалась 26-летняя работница торговой точки. Она пояснила, что во время обслуживания один из посетителей с ножом запрыгнул на прилавок и потребовал товар. Оставив на рабочем месте верхнюю одежду и сотовый телефон, испуганная продавец выбежала на улицу и обратилась за помощью к жильцам ближайшего дома. Сотрудник войск правопорядка сообщил о случившемся в полицию и отправился к месту происшествия. Росгвардеец обезвредил злоумышленника и удерживал его до прибытия коллег.

Полковник Владимир Шемерянкин поблагодарил стражей правопорядка за безупречную службу и отметил их личный вклад в укреплении правопорядка в родном городе.

Общество
Топки
kuzbassnews.ru
22/04/2021
Общество
Топки

Новости Кузбасса

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