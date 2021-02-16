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В Кузбассе наградили росгвардейцев, спасших семью во время пожара

 В столице Кузбасса начальник управления вневедомственной охраны Росгвардии по Кемеровской области полковник Владимир Шемерянкин вручил благодарственные письма экипажу войск правопорядка за спасение граждан во время пожара.

 В минувшую пятницу наряд Росгвардии вневедомственной охраны в составе прапорщика Владимира Алямкина и старшего сержанта Александра Ершова прибыл на сигнал о возгорании в жилом многоэтажном доме по проспекту Ленинградский. Обнаружив задымление, стражи правопорядка приступили к оповещению граждан о немедленной эвакуации. На пятом этаже, на котором находился очаг горения, росгвардейцы выяснили, что в одной из комнат находятся девушка и ее малолетняя дочь. Экипаж, обеспечив безопасность ребенку и матери, вывели граждан на улицу и передали бригаде медиков. Работавшие на месте сотрудники МЧС России ликвидировали очаг пожара.

 Слова признательности выразил отец спасенного семейства, который позвонил в центр оперативного управления вневедомственной охраны Росгвардии и поблагодарил бдительный экипаж войск правопорядка.

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
16/02/2021
Общество
Кемерово
Новости Кузбасса

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