В Кузбассе наградили росгвардейцев, спасших семью во время пожара

В столице Кузбасса начальник управления вневедомственной охраны Росгвардии по Кемеровской области полковник Владимир Шемерянкин вручил благодарственные письма экипажу войск правопорядка за спасение граждан во время пожара.

В минувшую пятницу наряд Росгвардии вневедомственной охраны в составе прапорщика Владимира Алямкина и старшего сержанта Александра Ершова прибыл на сигнал о возгорании в жилом многоэтажном доме по проспекту Ленинградский. Обнаружив задымление, стражи правопорядка приступили к оповещению граждан о немедленной эвакуации. На пятом этаже, на котором находился очаг горения, росгвардейцы выяснили, что в одной из комнат находятся девушка и ее малолетняя дочь. Экипаж, обеспечив безопасность ребенку и матери, вывели граждан на улицу и передали бригаде медиков. Работавшие на месте сотрудники МЧС России ликвидировали очаг пожара.

Слова признательности выразил отец спасенного семейства, который позвонил в центр оперативного управления вневедомственной охраны Росгвардии и поблагодарил бдительный экипаж войск правопорядка.