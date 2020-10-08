В Кузбассе наградили самые спортивные росгвардейские семьи

В Новокузнецке на базе спортивно-стрелкового клуба прошел спортивный конкурс «Мама, папа, я - росгвардейская семья!», организованный для сотрудников и членов их семей. Участие в соревнованиях приняли команды из новокузнецкого ОМОНа, городского отдела лицензионно-разрешительной работы и вневедомственной охраны.
Семейная эстафета состояла из нескольких этапов, которые предстояло пройти спортсменам. Стражи правопорядка вместе с супругами и детьми преодолевали на время испытания, для победы в которых нужно было проявить выносливость, ловкость, командный дух и силу воли. Но основным испытанием стала стрельба. Росгвардейцы состязались в меткости из пистолета Макарова, в стендовой стрельбе по тарелкам из гладкоствольных ружей. Детям и супругам стражей правопорядка представилась возможность пострелять из малокалиберного и пневматического оружия.
Организаторы, в числе которых совет ветеранов войск правопорядка, постарались сделать спортивные состязания необычными, запоминающимся и яркими, чтобы превратить их в настоящий семейный праздник. Победителей и призеров спортивного конкурса организаторы награди медалями и кубками.
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