Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Кузбассе наградили самые спортивные росгвардейские семьи

В Новокузнецке на базе спортивно-стрелкового клуба прошел спортивный конкурс «Мама, папа, я - росгвардейская семья!», организованный для сотрудников и членов их семей. Участие в соревнованиях приняли команды из новокузнецкого ОМОНа, городского отдела лицензионно-разрешительной работы и вневедомственной охраны.

          Семейная эстафета состояла из нескольких этапов, которые предстояло пройти спортсменам. Стражи правопорядка вместе с супругами и детьми преодолевали на время испытания, для победы в которых нужно было проявить выносливость, ловкость, командный дух и силу воли. Но основным испытанием стала стрельба. Росгвардейцы состязались в меткости из пистолета Макарова, в стендовой стрельбе по тарелкам из гладкоствольных ружей. Детям и супругам стражей правопорядка представилась возможность пострелять из малокалиберного и пневматического оружия.

Организаторы, в числе которых совет ветеранов войск правопорядка, постарались сделать спортивные состязания необычными, запоминающимся и яркими, чтобы превратить их в настоящий семейный праздник. Победителей и призеров спортивного конкурса организаторы награди медалями и кубками.

Спорт
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
08/10/2020
Спорт
Новокузнецк
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

168 заболели и трое скончались от коронавируса в Кузбассе за сутки
По данным областного оперштаба, сегодня, 7 октября, в Кузбассе коронавирусом заболели ещё 168...
Еще 168 кузбассовцев заболели коронавирусом
Вновь в Кузбассе выросло число заболевших коронавирусом. На утро 8 октября еще у 168 человек...
Вспышку коронавируса выявили среди мигрантов на стройке в Новокузнецке
В Новокузнецке зарегистрировали вспышку коронавируса среди трудовых мигрантов, работающих в...
Археологи обнаружили артефакт 18 века на раскопках в Кемерово
Мэр поведал, что археологи занимаются рядом мероприятий, направленных на исследование постройки,...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus