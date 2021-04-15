В Кузбассе находящийся "в бегах" подсудимый решил прекратить уголовное дело, потребовав того же от суда

Одновременно с этим подсудимый в своём обращении поставил условие, согласно которому в случае отказа прекратить в течение 14 дней в отношении него уголовное преследование «…Мариинский городской суд …, а также все причастные к этому лица будут должны … денежную энергию в сумме 1 000 000 $ с правом её увеличения…».

Ранее сообщалось о продолжающемся более полутора лет розыске скрывшегося от суда жителя Мариинска, обвиняемого в уклонении от призыва на военную службу.

Уголовное дело в отношении Лукьянова Данила Евгеньевича поступило в Мариинский городской суд Кемеровской области ещё 18 апреля 2019 года.

Тогда судом неоднократно предпринимались различные попытки известить подсудимого о дате, месте и времени судебного заседания, которые не дали положительного результата. В связи с этим суд пришёл к выводу, что подсудимый скрылся, поскольку не отвечает на телефонные звонки, не получает почтовую корреспонденцию, неоднократно проверялся по месту жительства и не находился там, место его нахождения неизвестно.

В результате постановлением от 13 июня 2019 года Мариинский городской суд Кемеровской области приостановил производство по уголовному делу и поручил прокурору г.Мариинска обеспечить розыск подсудимого.

29 марта 2021 года на электронную почту суда и Управления Судебного департамента в Кемеровской области – Кузбассе отправителем «Данил Лукьянов» было направлено обращение, в котором сообщалось: «Я Человек Мужчина с собственным именем Данил … прекращаю, закрываю уголовное дело … и снимаю все обвинения с ПЕРСОНЫ ЛУКЬЯНОВ ДАНИЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ … Если в течение 14 дней уголовное дело … не прекратится, не закроется и не будут сняты все обвинения с данной ПЕРСОНЫ, а будет продолжаться преследование … и нарушение Моих прав, а также оказывание давления на Моих близких и родственников, следовательно, «Мариинский городской суд» …, а также все причастные к этому лица будут должны Мне … денежную энергию в сумме 1 000 000 $ с правом её увеличения по-моему усмотрению, либо в любой другой валюте равноценной заявленной…» (орфография и пунктуация сохранены).

При неоднократном предоставлении в суд информации о результатах проведённой работы по обеспечению розыска органами прокуратуры сообщалось об установлении в ходе мониторинга сети «Интернет» наличия у подсудимого на сайте «YouTube» своего канала «Данька КГБ» (в настоящее время « Look Young »), а также об активном использовании Лукьяновым социальных сетей .

Следует отметить, что преступление, в котором обвиняется Лукьянов Д.Е., является преступлением небольшой тяжести (часть первая статьи 328 Уголовного кодекса Российской Федерации), максимальным наказанием за совершение которого является лишение свободы на срок до двух лет.

В соответствии с общими правилами применения сроков давности освобождения от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истечёт двухгодичный срок, лицо освобождается от уголовной ответственности. Однако в случае уклонения лица, совершившего преступление, от следствия или суда течение указанных сроков давности приостанавливается.