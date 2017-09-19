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В Кузбассе налоговый инспектор подозревается в получении взятки от индивидуального предпринимателя

В отношении, теперь уже бывшего, налогового инспектора одной из межрайонных  инспекций ФНС России по Кемеровской области возбуждено уголовное дело по факту получения взятки должностным лицом.

По версии следствия, в конце 2016 года 35-летний подозреваемый, являясь налоговым инспектором, выявил, что индивидуальный предприниматель предоставляет услуги населению без предусмотренной законодательством контрольно-кассовой техники. За ежеквартальное денежное вознаграждение в 10 тысяч рублей он предложил предпринимателю не привлекать его к административной ответственности, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области, без указания города, в котором произошел инцидент.

В августе 2017 года после передачи очередной части денег – 5 тысяч рублей – предприниматель и налоговый инспектор были задержаны сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Кемеровской области. Также установлено, что ранее предприниматель уже передал инспектору 10 тысяч рублей. В рамках расследования уголовного дела также будет дана юридическая оценка действиям взяткодателя.

Расследование уголовного дела продолжается.

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kuzbassnews.ru
19/09/2017
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