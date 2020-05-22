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В Кузбассе названы имена победителей первого этапа конкурса «Полицейский Дядя Стёпа»

В Новокузнецком линейном отделе (ЛО) МВД России и ЛО МВД России на станции Белово в онлайн-режиме состоялся конкурс детского творчества, в котором приняли участие дети от 6 до 14 лет. Каждый ребенок представил на суд компетентного жюри работы, выполненные в различных художественных техниках. Всероссийской конкурс «Полицейский Дядя Стёпа» всегда проходит при участии членов Общественного совета. По итогу конкурса выбирается лучшая авторская или групповая работа.

В Новокузнецке первое место заняла ученица третьего класса гимназии № 70 Василиса Рябчинская (9 лет). Василиса с детства очень любит рисовать и мастерить различные поделки. В конкурсе она приняла участие, чтобы показать свои творческие способности и выразить уважение к профессии сотрудников правоохранительных органов. Свою работу 9-летняя школьница сделала из фанеры и раскрасила акварельными красками.

В Белово участниками конкурса стали воспитанники Муниципального казенного учреждения «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Теплый дом» Беловского городского округа». По итогам конкурса победителями стали Валентина Леонова (14 лет), Яна Борисова (11 лет), Егор Коченко (11 лет) и Нигера Хасанбаева (10 лет). Их картина «Наш Аниськин – нас бережет» набрала больше всего голосов. Члены жюри отметили сложность выполненной работы, основанной на составлении картин из цветных элементов по принципу модулей оригами.

Транспортные полицейские и члены Общественного совета наградили победителей и участников детского творческого конкурса «Полицейский дядя Степа». По окончании отборочного этапа работы победителей отправятся в УТ МВД России по СФО, где состоится межрегиональный этап конкурса.

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kuzbassnews.ru
22/05/2020
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Новости Кузбасса

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