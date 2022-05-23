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В Кузбассе новая выплата для семей с невысокими доходами перечислена более 30 тысячам детей от 8 до 17 лет

Новую выплату для семей с невысокими доходами, которая была введена по поручению президента, получили родители более 30 тысяч детей Кемеровской области в возрасте от 8 до 17 лет. Семьям уже выплачено 500 млн рублей.

По правилам, заявления на выплату рассматриваются в течение 10 рабочих дней. В случае отказа семья получит соответствующее уведомление в течение одного рабочего дня после вынесения решения. При одобрении выплаты деньги поступят на счет в течение 5 рабочих дней.

Подать заявление на выплату можно на портале госуслуг, в клиентских офисах ПФР и МФЦ.

Напомним, выплата назначается по итогам комплексной оценки нуждаемости семьям в случае, если среднедушевой доход семьи меньше прожиточного минимума на человека в регионе, имущество семьи не превышает установленные требования, а у родителей есть подтвержденный доход или уважительная причина его отсутствия.

От уровня дохода родителей зависит и размер новой выплаты, он может составлять 50%, 75% или 100% прожиточного минимума ребенка в регионе.

Общество
kuzbassnews.ru
23/05/2022
Общество
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