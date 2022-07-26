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В Кузбассе новобранцы Управления Росгвардии приняли Присягу

 Два молодых сотрудника, которые прошли первоначальную профессиональную подготовку, были приведены к Присяге на верность Российской Федерации и ее народу. Новобранцы поклялись служить России и Закону.

 Заместитель начальника Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу по военно-политической (политической) работе полковник Сергей Бервинов поздравил коллег с принятием Присяги, напомнив, что зачитанный ими текст – клятва на всю жизнь, определяющая не только отношение к службе, но и образ жизни.

 «Вы должны свято хранить традиции, продолжать дело старших товарищей. Пронесите через всю жизнь высокое звание сотрудника органов правопорядка», - добавил полковник Бервинов.

 

Фото: Росгвардия

 

Общество
kuzbassnews.ru
26/07/2022
Общество
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