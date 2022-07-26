В Кузбассе новобранцы Управления Росгвардии приняли Присягу

Два молодых сотрудника, которые прошли первоначальную профессиональную подготовку, были приведены к Присяге на верность Российской Федерации и ее народу. Новобранцы поклялись служить России и Закону.

Заместитель начальника Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу по военно-политической (политической) работе полковник Сергей Бервинов поздравил коллег с принятием Присяги, напомнив, что зачитанный ими текст – клятва на всю жизнь, определяющая не только отношение к службе, но и образ жизни.

«Вы должны свято хранить традиции, продолжать дело старших товарищей. Пронесите через всю жизнь высокое звание сотрудника органов правопорядка», - добавил полковник Бервинов.

Фото: Росгвардия