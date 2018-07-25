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На пост главы управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Кемеровской области назначен подполковник полиции Игорь Самылкин.
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На пост главы управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Кемеровской области назначен подполковник полиции Игорь Самылкин.
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Комментарии
Многие чaсто нoют в коментax, что типa денег нет, cанкции, нищаем, платят малo, нет работы. Peбзя, 10-15 тыcяч в дeнь легкo можнo рyбить, сoвеpшeннo без oпытa, тoлькo нaдo мeста знать.Если кому интeреснo, сайт вoт
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