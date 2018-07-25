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В Кузбассе новый глава управления экономической безопасности и противодействия коррупции

На пост главы управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Кемеровской области назначен подполковник полиции Игорь Самылкин.

Политика
Топ
kuzbassnews.ru
24/07/2018
Политика
Топ

Комментарии

Многие чaсто нoют в коментax, что типa денег нет, cанкции, нищаем, платят малo, нет работы. Peбзя, 10-15 тыcяч в дeнь легкo можнo рyбить, сoвеpшeннo без oпытa, тoлькo нaдo мeста знать.Если кому интeреснo, сайт вoт http://aaaaallllllll.ru/tds/at6c
25/07/2018
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