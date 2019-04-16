В Кузбассе новый начальник департамента культуры и национальной политики

Начальник департамента культуры и национальной политики Кемеровской области Лариса Зауэрвайн ушла в отставку.
Исполнять обязанности начальника департамента культуры и национальной политики Кемеровской области будет Марина Евса, проработавшая почти 10 лет директором Новокузнецкого драматического театра.
На фото Марина Евса.
Фото из открытых источников
16/04/2019
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