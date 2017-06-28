В Кузбассе новый начальник ГУ обладминистрации по работе со СМИ

На должность начальника главного управления по работе со СМИ обладминистрации назначен Алексей Доронгов.

Алексей Доронгов родился 10 октября 1980 года в пос. Ягодное Ягоднинского района Магаданской области.

С 2003 по 2011 год работал ведущим программ в ФГУП «Кемеровская государственная телевизионная и радиовещательная компания «Кузбасс» и ТО «Кузбасс-FM» ГП КО «Губернский телевизионный и радиовещательный канал «Кузбасс».

В 2006 году окончил факультет филологии и журналистики Кемеровского государственного университета по специальности «Журналистика».

В 2011 году начал работать в администрации Кемеровской области. Занимал должность специалиста группы по реализации проектов в сети Интернет в блоке заместителя губернатора по экономике и региональному развитию. Затем перешел на работу в главное управление по работе со средствами массовой информации. С 2012 по 2014 годы - начальник отдела информационных проектов главного управления. С октября 2014 года - замначальника главного управления – начальник отдела информационных проектов.

С декабря 2016 года Алексей Доронгов исполнял обязанности начальника главного управления по работе со средствами массовой информации администрации Кемеровской области.