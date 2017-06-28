Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Кузбассе новый начальник ГУ обладминистрации по работе со СМИ

На должность начальника главного управления по работе со СМИ обладминистрации назначен Алексей Доронгов.

Алексей Доронгов родился 10 октября 1980 года в пос. Ягодное Ягоднинского района Магаданской области.

С 2003 по 2011 год работал ведущим программ в ФГУП «Кемеровская государственная телевизионная и радиовещательная компания «Кузбасс» и ТО «Кузбасс-FM» ГП КО «Губернский телевизионный и радиовещательный канал «Кузбасс».
В 2006 году окончил факультет филологии и журналистики Кемеровского государственного университета по специальности «Журналистика».

В 2011 году начал работать в администрации Кемеровской области. Занимал должность специалиста группы по реализации проектов в сети Интернет в блоке заместителя губернатора по экономике и региональному развитию. Затем перешел на работу в главное управление по работе со средствами массовой информации. С 2012 по 2014 годы - начальник отдела информационных проектов главного управления. С октября 2014 года - замначальника главного управления – начальник отдела информационных проектов.

С декабря 2016 года Алексей Доронгов исполнял обязанности начальника главного управления по работе со средствами массовой информации администрации Кемеровской области.

Политика
Топ
kuzbassnews.ru
28/06/2017
Политика
Топ
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Более 20 пляжей и мест отдыха у воды открыто в Кузбассе
В свою очередь пресс-служба Главного управления МВД по региону сообщает, что в Новокузнецке, где...
Кемеровчанка вошла в топ-10 самых красивых девушек по версии Maxim
Кемеровчанка Наталья Чуйко вошла в топ-10 самых красивых девушек по версии Maxim. Подал заявку на...
На вооружение ЦВО поступили несколько десятков гаубиц «Мста-С»
Новые самоходные гаубицы 2С19М2 «Мста-С» получены в рамках гособоронзаказа соединением Центрального...
Жительница Кузбасса отдала лже-целительнице более одного млн рублей
Злоумышленница рассказала своей жертве, что на её семье есть родовое проклятье, которое снять можно...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2017
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus