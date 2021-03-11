В Кузбассе новый заместитель губернатора Кузбасса по экономическому развитию

Константин Венгер покинул пост по собственному желанию. С 12 марта должность заместителя председателя правительства (по экономическому развитию) в статусе исполняющего обязанности займет Сергей Ващенко.

Сергей Николаевич Ващенко родился 14 марта 1970 года в Кемерове. В 1993 году окончил Кузбасский политехнический институт по специальности «Открытые горные работы». В 2005 году окончил Кузбасский институт экономики и права по специальности «Антикризисное управление».

С ноября 2008 года по февраль 2016-го занимал пост заместителя губернатора Кемеровской области (по финансам) — начальника главного финансового управления Кемеровской области. В сентябре 2018 года был избран депутатом Парламента Кузбасса, возглавлял комитет по вопросам бюджета, налоговой политики и финансов. Кандидат экономических наук. Председатель Исполкома Федерации тяжелой атлетики Кузбасса.