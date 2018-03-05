В Кузбассе новый замгубернатора по промышленности, транспорту и потребительскому рынку

На должность заместителя губернатора по промышленности, транспорту и потребительскому рынку назначен Сергей Цивилев.
Сергей Цивилев родился 21 сентября 1961 года в городе Жданове Донецкой области.
В 1983 году с отличием окончил Черноморское высшее военно-морское училище им. Нахимова по специальности «Вооружение кораблей», квалификация офицер с высшим военно-специальным образованием, инженер-электромеханик.
В 1999 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов по специальности «Финансы и кредит», квалификация экономист.
С 1978 по 1994 год проходил службу в Военно-Морском флоте СССР и Военно-Морском флоте России.
С 1997 по 2013 года занимал должность генерального директора юридической фирмы «Нортэк» в Санкт-Петербурге.
С 2014 по 2018 год – генеральный директор «Угольной компании «Колмар».
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