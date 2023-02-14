В январе текущего года сотрудники Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу приняли участие в проверке прокуратуры Кемеровской области – Кузбасса в отношении дошкольных и школьных образовательных учреждений Кемеровской области-Кузбасса.

В рамках проверки, в результате мониторинга ФГИС «Меркурий» установлено, что в 2022 году в образовательные учреждения Кузбасса от поставщиков продукции ООО «Энджел» и ООО "Фудстар поступила сайра тихоокеанская натуральная с добавлением масла ТМ «Золотой выбор», ж/б №5, 250 гр. производства ООО "Фортуна Крым".

Согласно записей производственного сертификата установлено, что консервированная продукция «Сайра тихоокеанская натуральная с добавлением масла ТМ «Золотой выбор»» изготовлена из другого вида сырья, более дешевого вида рыб, чем нарушены принципы прослеживаемости при обращении пищевой продукции, в том числе продовольственного (пищевого) сырья.

После получения информации о недоброкачественности из бюджетных учреждений Кузбасса осуществлен возврат продукции поставщикам.

В нарушение требований ветеринарного законодательства РФ возврат осуществлен без оформления ветеринарных сопроводительных документов.

По результатам проведенной проверки за нарушения ветеринарного законодательства в отношении лиц, ответственных за оформление эВСД прокуратурой Кемеровской области – Кузбасса возбуждено 4 дела об административных правонарушениях, предусмотренного ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ. Управлением административные дела рассмотрены, назначены наказания в видепредупреждений.