В Кузбассе обнаружен хламидиоз у крупного рогатого скота

В декабре 2019 года на основании представления о положительном результате анализов на хламидиоз крупного рогатого скота в личном подсобном хозяйстве п. Колчегиз, Прокопьевского муниципального района, было проведено эпизоотическое обследование, в связи с этим пункт был объявлен неблагополучным и в нем установлены ограничения.

Хламидиоз- контагиозная зооантропонозная инфекционная болезнь всех видов животных, птицы и человека, поражает верхние дыхательные пути, желудочно-кишечный тракт, проявляется пневмонией, кератоконъюктивитом, энцефалитами, абортами, задержанием последа, эндометритами и маститами. Основным источником возбудителя болезни служат больные и носители, из организма которых хламидии выделяются различными путями, особенно во время аборта и отела, с выделениями из родовых путей, околоплодной жидкостью, а также с фекалиями, мочой, молоком, спермой и др.

В целях борьбы с инфекцией ветеринарной службой проведены профилактические мероприятия которые предусматривали:

- запрет ввоза и вывоза животных из хозяйства;

- запрет перегруппировки животных внутри неблагополучного хозяйства, без разрешения ветеринарного специалиста;

- изоляцию и лечение больных животных;

-механическую очистку и дезинфекцию животноводческого помещения.

После проведения этих мероприятий карантин был снят в январе 2020 года.

Управление Россельхознадзорапо Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области предупреждает что, в целях охраны подсобных хозяйств от заноса возбудителей хламидиозных инфекций необходимо:

1) Запрещать ввоз (ввод) животных из пунктов, неблагополучных по хламидийным инфекциям;

2) Всех вновь поступающих в хозяйство животных подвергать обязательному 30-ти дневному карантированию с проведением периодического клинического осмотра и выборочной термометрии;

3) Соблюдать норму размещения животных и создавать оптимальный микроклимат в помещениях и надлежащее ветеринарно-санитарное состояние в местах поения животных.