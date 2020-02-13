В Кузбассе обнаружен хламидиоз у крупного рогатого скота

В декабре 2019 года на основании представления о положительном результате анализов на хламидиоз крупного рогатого скота в личном подсобном хозяйстве п. Колчегиз, Прокопьевского муниципального района, было проведено эпизоотическое обследование, в связи с этим пункт был объявлен неблагополучным и в нем установлены ограничения.
Хламидиоз- контагиозная зооантропонозная инфекционная болезнь всех видов животных, птицы и человека, поражает верхние дыхательные пути, желудочно-кишечный тракт, проявляется пневмонией, кератоконъюктивитом, энцефалитами, абортами, задержанием последа, эндометритами и маститами. Основным источником возбудителя болезни служат больные и носители, из организма которых хламидии выделяются различными путями, особенно во время аборта и отела, с выделениями из родовых путей, околоплодной жидкостью, а также с фекалиями, мочой, молоком, спермой и др.
В целях борьбы с инфекцией ветеринарной службой проведены профилактические мероприятия которые предусматривали:
- запрет ввоза и вывоза животных из хозяйства;
- запрет перегруппировки животных внутри неблагополучного хозяйства, без разрешения ветеринарного специалиста;
- изоляцию и лечение больных животных;
-механическую очистку и дезинфекцию животноводческого помещения.
После проведения этих мероприятий карантин был снят в январе 2020 года.
Управление Россельхознадзорапо Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области предупреждает что, в целях охраны подсобных хозяйств от заноса возбудителей хламидиозных инфекций необходимо:
1) Запрещать ввоз (ввод) животных из пунктов, неблагополучных по хламидийным инфекциям;
2) Всех вновь поступающих в хозяйство животных подвергать обязательному 30-ти дневному карантированию с проведением периодического клинического осмотра и выборочной термометрии;
3) Соблюдать норму размещения животных и создавать оптимальный микроклимат в помещениях и надлежащее ветеринарно-санитарное состояние в местах поения животных.
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
К пятнице погода кардинально не изменится. В ночь на 15 февраля по области - 10, - 15, местами - 20...
|
Сергей Кузнецов дал поручение руководителям районов привести город в порядок.
|
Ко дню города члены фотоклуба "Сибирь" уже сегодня формируют новую фотовыставку....
|
Кемеровский мэр вспомнил, что в прошлом году уже отремонтировали школы № 7 и 60. Сейчас же...